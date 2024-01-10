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BM: İsrail, çatışmayı Lübnan'a taşıyarak açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, “Hamas liderlerini vurup çatışmayı Lübnan topraklarına taşıyarak İsrail, açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi.

Dünya
  • 10.01.2024 20:54
  • Giriş: 10.01.2024 20:54
  • Güncelleme: 10.01.2024 21:44
Kaynak: iHA
BM: İsrail, çatışmayı Lübnan'a taşıyarak açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor
FOTOĞRAF: AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, İsrail’in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılar ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Saul, İsrail’e geçtiğimiz sen 7 Ekim’de ilk saldırının Lübnan topraklarından yapılmadığını belirterek, “Hamas liderlerini vurarak çatışmayı Lübnan topraklarına taşıyarak İsrail açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu yeni bir olgu değil, elbette İsrail on yıllardır düşman olarak gördüğü kişilere suikast düzenliyor" dedi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2 Ocak’ta düzenlenen hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi hayatını kaybetmişti.

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