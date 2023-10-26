BM yetkilisi Gazze'de yaşananları yazdı: Kuşatma ve yoksunluk arasında sıkışmış bir halkın mezarlığı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kurumun Gazze'de bulunan 40 binasının İsrail'in saldırılarında zarar gördüğünü belirtirken Gazze için "Savaş, kuşatma ve yoksunluk arasında sıkışmış bir halkın mezarlığı haline geldi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, The Guardian'a yazdığı kısa yazıda Gazze'nin "Savaş, kuşatma ve yoksunluk arasında sıkışmış bir halkın mezarlığı haline geldiğini" ifade etti.

UNRWA'nın Gazze'deki yerleşkelerinin de İsrail bombalarının hedefi haline geldiğini vurgulayan Lazzarini, okullar ve depolar dahil 40 binanın hasar gördüğünü, içindeki çok sayıda sivilin trajik şekilde hayatlarını kaybettiğini yazdı.

Lazzarini, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Yaklaşık 600 bin kişi, 150 okulda ve diğer UNRWA binalarında barınmakta, sınırlı temiz su, çok az gıda ve ilaçla sağlıksız koşullarda yaşamaktadır. Anneler, çocuklarını nasıl temizleyeceklerini bilemiyorlar. Hamile kadınlar doğum sırasında komplikasyonlarla karşılaşmamak için dua ediyor çünkü hastanelerin onları kabul edecek kapasitesi yok.

Bütün aileler artık binalarımızda yaşıyor çünkü gidecek başka yerleri yok. Ancak tesislerimiz güvenli değil. Okullar ve depolar da dahil olmak üzere 40 UNRWA binası saldırılar nedeniyle hasar gördü. İçlerinde barınan çok sayıda sivil trajik bir şekilde hayatını kaybetti."