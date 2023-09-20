Bodrum'da iş insanı silah zoruyla kaçırıldı: 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş insanını silah zoruyla kaçırıp ziynet eşyalarını ve parasını gasp eden 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesinde oturan iş insanı Ö.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı Görkem Aslan'ın (23), beraberindeki arkadaşı Ayşe Uslu (26) ile birlikte tabancayla ölümle tehdit edilerek kaçırıldığı gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şubesi görevlileri, 2 şüphelinin villadaki kasada bulunan 1 kiloluk ziynet eşyası ile 30 bin TL'yi aldıklarını, tabanca ile tehdit ettikleri iş insanının el ve ayaklarını bağlayarak, İstanbul'a götürmek için otomobile bindirdiklerini tespit etti.

Bodrum'da düzenlenen operasyonda otomobil ile kaçmak üzere olan Görkem Aslan ve Ayşe Uslu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada tabanca ile ziynet eşyaları ve 30 bin TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.