BofA'dan yıl sonu dolar kuru için tedirgin eden tahmin

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansının düşmesini bekleyen Bank of America stratejistleri, dolar kurunun son çeyrekte 30 lira seviyesini görmesini bekliyor.

Bank of America (BofA) dolar/TL kurunun son çeyrekte 30 seviyesini görmesini bekliyor.

Bank of America stratejistlerine göre, petrol fiyatlarındaki artışın potansiyel volatilite yükselişi yaratması, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebilir.

Banka, bu nedenle Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor.

Aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu analistler yayımladıkları notta lirada forwardlara paralel düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirtti. Banka son çeyrekte dolar/TL'nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

Analistler Polonya’da ekim faiz indirimleri ve güçlü dolarla birlikte zlotide yılın geri kalanında düşüş bekliyor. Analistler bu yıl Euro/zlotinin 4,70’e, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 4,80’e yükselmesini bekliyor.

Güney Afrika’da randın güçlenmesini bekleyen analistler, ilk Güney Afrika faiz indirimi tahminlerini 2024 yılının ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine öteledi.

BofA Stratejistleri dolar/randın 2023 son çeyrekte 18,50’ye gerilemesini bekliyor.

Kaynak: BloombergHT