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Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,07 yükselişle rekor seviye olan 7.143,14 puandan başladı.

Ekonomi
  • 31.07.2023 10:04
  • Giriş: 31.07.2023 10:04
  • Güncelleme: 31.07.2023 10:06
Kaynak: AA
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Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,86 puan artışla ve yüzde 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,20 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,08 artışla 7.067,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.096,99 puana taşıdı.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

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