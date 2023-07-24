Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı. BİST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,08 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.
Borsa İstanbul'da döviz kurunda yaşanan hareketliliğin etkisi sürüyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,25 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puana çıktı.
Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ BAŞLADI
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.
FED'İN FAİZİ 25 BAZ ARTIRMASI BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
ERKAN'IN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR
Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.
Öte yadan bugün finansal hizmetler güven endeksinin açıklanması bekleniyor.