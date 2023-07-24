Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı. BİST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,08 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Ekonomi 24.07.2023 10:15 Giriş: 24.07.2023 10:15

Güncelleme: 24.07.2023 10:31 Kaynak: AA

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