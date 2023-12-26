Borsada 'manipülasyon' operasyonu: Nihat Özçelik ve 8 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyonlara karıştığı iddia edilen kişilere ilişkin operasyonlar başladı. Nihat Özçelik ve beraberindeki 8 kişi gözaltına alındı.

Geçmiş dönemde ismi birçok borsa manipülasyonuna karışan ve birçok insanın mağduriyetine sebep olduğu iddia edilen Nihat Özçelik bu sabah 8 kişiyle birlikte gözaltına alındı

Patronlar Dünyası'ndan Ulaş Yıldız'ın haberine göre, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj, tehdit, manipülasyon" suçlarından gözaltına alınan Özçelik ile ilgili operasyon kapsamında birçok ismin de devam eden süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

Borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik, çok kısa sürede milyar dolarlık servet yaptı. Birçok kez borsada işlem yasağı cezası almasına rağmen Özçelik’in bu yükselişinin arkasında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu düzen olduğu iddia ediliyor.

Özöelik'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emniyet, yargı bağlantılarıyla rakiplerini sindiren, ortadan kaldırmak için gözaltına aldırıp dava açtırdığı da iddialar arasında.

TAŞKESENLİOĞLU DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ

Özçelik’in yükseliş dönemi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkanlık dönemine denk geliyor. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi THK Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile gizli ortak olduğu ileri sürülen Özçelik’in bu dönemde 13 şirketin halka arzını gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

Özçelik’in Ban’ın düğününde çekildiği fotoğrafları da ortaya çıkmış, bu dönemde borsada birçok usulsüz işlem yaptığı iddia edilmişti.

20 MİLYONLUK PAMEL 7 MİLYAR DEĞERE NASIL ULAŞTI?

Özçelik’in en büyük işlerinden birinin de PAMEL şirketi olduğu öne sürülüyor. Özçelik’in kâğıttan imparatorluğu Investco Verusa, PAMEL’i 21 milyon TL’ye satın alıyor. PAMEL’in değeri 1.5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye çıkıyor. PAMEL’in hisseleri bir anda 50 kuruştan 250 TL’ye çıkıyor.

Özçelik hakkında eski sekreteri ve aynı zamanda sevgilisi olduğu belirtilen Sibel İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na "tecavüz, şantaj ve tehdit" suçlamasıyla şikâyette bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede Özçelik’in bazı hakim ve savcıları kullanarak eski asistanını düzmece bir dosyayla hapse attırdığı ve cezaevine gönderdiği, avukatlar aracılığıyla tehdit ederek çıkar sağlamak ve asistanını korkutmak istediği iddia edildi. Öte yandan Verusa Holding’in gerçek sahibinin Özçelik olduğu iddiasının dosyaya giren başlıklar arasında olduğu öğrenildi. Sibel İ. Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasında şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu ve SPK’ya bu durumu bildireceğine dair telefon konuşması bilirkişi raporunda yer aldı. SPK, soruşturma için tapelerin deşifresini istese de mahkeme bunu reddetti.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASI

Borsanın en karanlık ismi olan Özçelik’in FETÖ bağlantısı iddiaları da ortaya çıktı.

Borsada milyonlarca liralık vurgun yapan Bank Asya’nın ortakları Hasan Sayın ve İbrahim Sayın kardeşlerin Nihat Özçelik ile bağlantısı olup olmadığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sayın kardeşlerinin tutuklanmasından sonra Özçelik’in Borsa kulislerinde, "Eğer itirafçı olurlarsa ben de yanarım" dediği iddia ediliyor.