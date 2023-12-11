Boykot bahane, anlaşma şahane

Türkiye’de İsrail'i boykot çağrıları yapılırken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, İsrail ordusuna destek veren bir firma ile 3 milyon dolarlık anlaşma yaptığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Milletvekili Murat Emir, ticari lisanslı yazılımlar ile ilgili tasarruf genelgesine uymayan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, İsrail ordusuna doğrudan destek veren ABD’li bir firma ile 3 milyon dolarlık siber güvenlik anlaşması yaptığını öne sürdü. Emir öte yandan, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’nın da 2024 yılı için benzer şekilde alım yapmaya hazırlandığını söyledi. Kamuda maliyeti azaltmak amacıyla yayımlanan genelgelere karşın bazı kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılım ya da yerli yazılım yerine halen yurt dışı ürünlere yöneldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile “Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi” amaçlandı. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik rapor hazırlamaları talep edildi.

MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR

Ancak bazı kamu kurumlarının, milyon dolarlar ödeyerek İsrail veya ABD menşeli ürünleri almanın yollarını aradığı bildirildi. CHP'li Emir bazı kamu kurumlarının, “Sunucu alımı ihalesi” adı altında adeta hülle yoluyla yabancı menşeili yazılımları milyon dolarlar ödenerek sisteme dahil ettiğini iddia etti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bu kurumlar arasında yer aldığını savunan Emir, şunları anlattı:

“Bugüne kadar yerli ürün kullanan Gelir İdaresi Başkanlığı ne olduysa bir anda yurt dışına yönelmiştir. Üstelik 3 milyon dolara sözleşme imzalanan firmanın İsrail ordusuna destek veren ABD’li bir firma olduğu iddia edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesini uygulamayan bir diğer kurum da Maliye Bakanlığı’dır. Toplam 300 bin dolar karşılığında ABD’li bir firma ile anlaşan Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılı için de Ocak ayında aynı firma ile sözleşme yenileme hazırlığında olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bir yanda TBMM’de İsrailli gıda ve içecek ürünlerini yasaklayarak Filistin'in yanında durduğu mesajını vermeye çalışan iktidar, bir yandan da yerli genelgelerine rağmen İsrailli firmalarla iş yapmaya devam etmektedir.”