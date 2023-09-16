Brüksel’de Mahsa Amini'nin heykeli dikildi

İran’da 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan üç gün sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin heykeli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e dikildi.

İran’da Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına” uymadığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Brüksel'de Jin Jiyan Azadî Komitesi, Mahsa Amini'nin heykelini Woluwe St-Pierre Caddesi’nde belediyeye ait parka dikti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre belediye adına yapılan açıklamada, “Bir Kürt kadının heykelinin mahallemizde dikilmesinden onur duyuyoruz. Çünkü Jîna Emînî, Jin Jiyan Azadî isyanının sembolüdür” denildi.

Törende heykelin dikilmesine destek veren ve Rojhilat ve İran’daki direnişi selamlayan mesajlar verildi.