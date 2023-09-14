İstanbul Valiliği, Mahsa Amini anmasına izin vermedi

İstanbul Valiliği, İran’da ahlak polislerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde Beyazıt’ta anılmasına izin vermedi.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül’de hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'da yapılması planlanan anma törenine İstanbul Valiliği izin vermedi.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, Amini'nin öldürülmesinin yıldönümünde Beyazıt meydanında anma töreni gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.

Gazeteci Savaş Porgham’ın aktardığına göre valiliğin hukuk işleri şube müdürlüğü, 16 Eylül’de düzenlenmesi planlanan anmaya izin vermeyeceğini bildirdi. Dilekçeye verilen yanıtta, “Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi uygun görülmemiştir” yanıtını verdi.

İranlı haber kaynağımın bana ilettiği belgeye göre, İran'da Ahlak Polisi tarafından darp edilerek öldürülen Mahsa Amini'nin ölümünün 1. yılında Beyazıt Meydanı'nda anılması için yapılan izin başvurusu İstanbul Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe bekirtilmeksizin reddedildi. pic.twitter.com/KARYU8o7q4 — Dr. Savash Porgham (@Savash_Porgham) September 14, 2023

Diken’in aktardığına göre ise bilgi veren valiliğin basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü emniyet ve valilik tarafından verilen idari kararın bu yönde olduğunu bildirdi.

7 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Norveç merkezli İran Human Rights (IHR) sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre protestolarda 537 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, yedi kişi de idam edildi.