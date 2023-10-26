BTK hukuksuzluğa devam ediyor: Mahkemenin fişleme kararı genele uygulanmıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2020’de Anayasa’ya aykırı olarak internet trafiği fişlemesi yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu yazı üzerine bir şirketin başvurusunu değerlendiren Ankara 3. İdare Mahkemesi “fişleme kararını hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle yazıyı iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, BTK’nin Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının sadece o şirketi bağladığını iddia ederek yurttaşların internet trafiklerini fişlemeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

CHP'li Akkuş İlgezdi’nin konu hakkındaki soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Soru önergesinde bahsi geçen Ankara 3. İdare Mahkemesi kararı, sadece davacı özelinde sonuç doğuran ve yalnızca davacının muhatap alındığı BTK’nın işlemine yönelik bir iptal kararıdır” dedi.

"MAHKEME KARARI HİÇE SAYILIYOR"

Gamze Akkuş İlgezdi, BTK’nin Aralık 2020’de yazdığı gizli yazı ile Türkiye’de tüm internet kullanıcılarının ziyaret ettikleri internet sitelerinin, kullandıkları uygulamaların, konum verilerinin, WhatsApp ve diğer yazışmalarının, telefon konuşmalarının TC kimlik numaraları ile birlikte kuruma iletildiğini hatırlatarak, “Bu dev bir fişleme operasyonuydu. 2020’den beri ülkemizdeki tüm kişilerin tek tek telefon ve internet üzerinden yaptığı her işlem kişinin dosyasına kaydediliyordu. Mahkeme Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu fişlemeyi bir şirketin dava açması sonucu Mart 2023’te durdurdu. Ancak yapılan işlem hakkında mahkemenin ‘fişleme hukuka aykırı’ kararına rağmen BTK sadece dava açan kurum için bu gizli yazıyı iptal etti. Diğer tüm şirketlerden fişleme bilgilerini almaya devam ediyor. Bu açıkça hukuku dolanmaktır ve mahkeme kararının hiçe sayılmasıdır” açıklamasını yaptı.

"DEVLET KURUMU DEĞİL AKP’NİN FİŞLEME MERKEZİ"

Yapılan uygulamanın BTK’nın devlet kurumu olmaktan çıktığının ve AKP’nin fişleme merkezi haline geldiğinin kanıtı olduğunu kaydeden Dr. Akkuş İlgezdi, “Mahkemenin kararı tüm yazıyı iptal ettiği halde sadece dava açan şirkete yollanan fişleme yazısının iptal edilmesi bir hukuk devletinde görülmemiş bir olaydır. BTK’nın fişleme arzusunun altında parti devlete dönüşmüş bir sistem ve AKP’nin kollanması için tüm yurttaşların yaptıklarının izlenmesi yatıyor. Hukuku ayaklar altına alan kurum pişkince yaptığını savunuyor” dedi.