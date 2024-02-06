Bu hastaneler sağlığı bozar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” sözü gerçekleşmedi. 2017-2024 döneminde 17 şehir hastanesini işleten şirketlere ödenen “kullanım bedeli” 73 milyar 213 milyon TL’yi buldu.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için 2017-2024 döneminde bütçeden aktarılan kaynak belli oldu. Türkiye'deki 17 şehir hastanesini işleten şirketlere yedi yılda aktarılan para 70 milyar TL'yi aştı. Transfer, “Şehir Hastaneleri Kullanım Bedeli ve Zorunlu Hizmet Geri Ödemesi” kaleminden gerçekleştirildi.

İktidarın "Sağlıkta çağ atladık" söylemine örnek gösterdiği şehir hastaneleri için genel bütçeden yapılan transferler, şehir hastanelerinin bütçede açtığı karadeliği gözler önüne serdi.

BÜTÇEDEN TRANSFER

Bütçe verilerine göre, Türkiye'deki 17 şehir hastanesinin kullanım bedeli için toplam 130 milyar 767 milyon 346 bin TL kaynak ayrıldı. 2023 sonu itibarıyla şehir hastanelerinin kullanım bedeli için şirketlere aktarılan para ise 73 milyar 213 milyon 346 bin TL olarak kaydedildi.

Merkezi bütçe içinde, “Şehir Hastaneleri Kullanım Bedeli ve Zorunlu Hizmet Geri Ödeme Projesi” olarak yer alan kaynağın yüzde 56’sı, yedi yılda tüketildi. Hastanelerin kirası için ayrılan 130,7 milyar TL’den 2024 yılı itibarıyla kalan 57,5 milyar TL’nin 17 şehir hastanesinin bir yıllık kirası olduğu öğrenildi.

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SIR PERDESİNE DÖNÜŞTÜ

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na yönelik 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin nasıl karadelik haline geldiği ortaya konuluyor. Raporda, KÖİ modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine yönelik garanti ve yükümlülükler ile borçlanma maliyetlerine Bakanlığın mali raporlarında yer verilmediği kaydediliyor. Şehir hastaneleri sözleşmelerinde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarlarının muhasebeleştirilmediği bildiriliyor.

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BÜYÜYEN KARADELİK

2024 itibarıyla 73,2 milyar TL’ye ulaşan şehir hastaneleri için şirketlere ödenen parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim bütçe verilerine yukarıdaki gibi yansıdı.