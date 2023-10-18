Bu kez Bakanlık iptal etti

Rama Enerji adlı şirket, İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda, mahkeme tarafından iki kez iptal edilen JES projesi için tekrar başvuruda bulundu. Bakanlık projeyi iptal ederek ÇED sürecini durdurdu.

Aycan KARADAĞ

İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçelerini kapsayan alanda jeotermal enerji santralı (JES) kurmak isteyen Rama Enerji Şirketi, üçüncü kez başvuru yaptı. Daha önce iki kez mahkeme tarafından iptal edilen proje bu kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Şirket, 5 Eylül tarihinde Bakanlığa başvuru yaptı. ÇED süreci başlatan Bakanlık, 24 Ekim 2023 tarihinde halkın katılımıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu. Bakanlık önceki gün ise projeyi iptal ederek ÇED sürecini sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, “Bakanlığımıza sunulan ÇED başvuru dosyasına ilişkin devam eden değerlendirme süreci; Bakanlığımız, çevresel etki değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim 2023 tarihli yazısı ile iptal/iade edilerek ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.

ORMANI YOK EDECEKLER

36,6 hektarlık alanda yapılmak istenen proje Selçuk’un Havutçulu Mahallesi ve Aydın’ın Germencik ilçesinin Naipli Mahallesi içinde kalıyor. Projede 10 MWe kapasiteli JES kurulması için 6 adet sondaj kuyusu ve jeotermal ısıtmaya dayalı sera tesisi yer alıyor. JES faaliyeti Selçuk Havutçulu’da, jeotermal sera tesisi ise Germencik Naipli’de gerçekleştirilecek. Proje alanı orman, dere ve çay yatakları ve çevresinde tarım alanları bulunuyor. Proje alanına ise en yakın konut 410 metre mesafede yer alıyor. Projenin bedeli ise 70 milyon TL olarak belirlendi.

KARARLARI HİÇE SAYDI

Şirket daha önce, 2016 yılında Germencik’te 1 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi için Bakanlığa başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise 6 Aralık 2016 tarihinde proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermişti. Bölgedeki yurttaşların itirazı sonrası dava açılmıştı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, 15 Şubat 2018 tarihinde ÇED kararının yürütmesini durdurmuştu. Şirket daha sonra proje kapsamında Selçuk’ta da 4 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama ve işletme projesi için başvurmuştu. Bakanlık proje için 29 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı vermişti. Efes Selçuk Belediyesi başta olmak üzere, bölgede yaşayan yurttaşlar yine karara karşı dava açmıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, 16 Mart 2022 tarihinde bu kez ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Şirket kararı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 6. Daire ise mahkemenin kararını onaylamıştı.