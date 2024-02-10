Buğra Kavuncu: Cumhur İttifakı’nın küskün seçmeni bizim hedefimiz

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, yerel seçimde iddialı olduklarını belirterek "Cumhur İttifakı’nın küskün seçmeni bizim hedefimiz. Seçimde ne olacağını bilemezsiniz, kimden nasıl oy akacağını da bilemezsiniz" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Sözcü Gazetesi’ni ziyaret etti. Kavuncu, yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.

"Bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi mahvediyor" diyen Kavuncu, "Biz hep söyledik; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeliyiz diye. Bizim adaylık iddiamız aslında güçlü iki partinin dışında üçüncü bir partinin hatta mümkünse dördüncü bir partinin de var olması. Bu yapıdan çıkaracak başka bir şey yok. Bizim varlığımız o açıdan da kıymetli" dedi.

"KİMDEN NASIL OY AKACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Hedeflerinin 'Cumhur İttifakı'nın küskün seçmeni' olduğunun belirten Kavuncu, "Bizim ya da bizim gibi partilerin parlamentoda yer alması, grup kurması, ses çıkartması bu başkanlık sistemiyle ilgili eylemsel bir tavırdır aynı zamanda. Aslında 31 Mart bir nevi de bunun kararı olacak. Cumhur İttifakı’nın küskün seçmeni bizim hedefimiz. Seçimde ne olacağını bilemezsiniz, kimden nasıl oy akacağını da bilemezsiniz" diye konuştu.

ADAYLAR 18 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Buğra Kavuncu, 18 Şubat’ta İstanbul’da 39 ilçe adayını ilan edeceklerini söyledi. Kavuncu, İYİ Parti’nin adayları için şunları söyledi:

“Çatalca, Güngören, Pendik, Maltepe adaylarımız çok iddialı. Çok çalışıyorlar. Aday çıkartmış olmak için çıkartmıyoruz. Ben 2019 ve 2023 seçimlerini yaşadım. Eğer bir siyasi parti olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Şimdi kendi başımıza hareket ediyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Benim kendimle ilgili de hedefim partimi burada en iyi şekilde temsil etmek. Şu anda iki adayı konuşuyor herkes. Üçüncü iddialı adayın ben olduğunu hissettirmek istiyorum.”