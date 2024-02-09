DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni'den ilk açıklama

DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni, adaylığı ilan edildikten sonraki ilk açıklamasında "Bütün halkımıza verdiğimiz söz gereği, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni, Artı Gerçek'e konuştu. Çepni, "Partilerinin kurullarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Meral Danış Beştaş ile birlikte bu göreve layık görüldük ve bu açıdan sevinçliyiz” dedi.

Halkçı bir belediyecilik anlayışı için çalışacaklarını vurgulayan Çepni, "Bütün halkımıza verdiğimiz söz gereği, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda demokratik, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla elimizden geleni yapacağız. Bütün halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Oy pusulasında Beştaş'ın adı yer alacak.