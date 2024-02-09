DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni'den ilk açıklama
DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni, adaylığı ilan edildikten sonraki ilk açıklamasında "Bütün halkımıza verdiğimiz söz gereği, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni, Artı Gerçek'e konuştu. Çepni, "Partilerinin kurullarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Meral Danış Beştaş ile birlikte bu göreve layık görüldük ve bu açıdan sevinçliyiz” dedi.
Halkçı bir belediyecilik anlayışı için çalışacaklarını vurgulayan Çepni, "Bütün halkımıza verdiğimiz söz gereği, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda demokratik, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla elimizden geleni yapacağız. Bütün halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Oy pusulasında Beştaş'ın adı yer alacak.
MURAT ÇEPNİ KİMDİR?
DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Çepni, Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezunu olan Murat Çepni, tutuklanıp cezaevine gönderildiği için üniversite öğrenimini tamamlayamadı. 2010 yılından beri aktif siyaset yapan Çepni, 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerini yaptı. 2016 yılından Halkların Demokratik Partisi’nde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk sahibi Murat Çepni, 27. Dönem İzmir HDP Milletvekilliği de yaptı.