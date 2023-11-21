Buğra Kavuncu'dan 'Akşener' paylaşımı: "Onun sözü teşkilatımızın sözüdür"

Son dönemlerde ardı ardına istifaların yaşandığı İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kavuncu, Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşarak "Sözü teşkilatımızın sözüdür. Göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır. Bunun haricindeki hadsizce okunan hiçbir sözün bizim için hükmü yoktur" notu düştü.

İYİ Parti'de istifaların yaşandığı kriz giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili iddialarda ismi gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'dan yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bilinsin ki Genel Başkanımızın sözü teşkilatımızın sözüdür.



Bize göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır...



Bunun haricindeki hadsizce okunan hiçbir sözün bizim için hükmü yoktur!#LiderMeralAkşener pic.twitter.com/IhamWXWFrP — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) November 21, 2023

Sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını "Lider Meral Akşener" etiketiyle paylaşan Kavuncu, "Bilinsin ki Genel Başkanımızın sözü teşkilatımızın sözüdür. Bize göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır... Bunun haricindeki hadsizce okunan hiçbir sözün bizim için hükmü yoktur!" notu düştü.