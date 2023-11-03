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Bundesliga ekibi Mainz, Filistin'i destekleyen El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren Faslı forvet Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Spor
  • 03.11.2023 22:46
  • Giriş: 03.11.2023 22:46
  • Güncelleme: 03.11.2023 22:49
Kaynak: DHA
Bundesliga ekibi Mainz, Filistin'i destekleyen El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti
AA

Almanya futbol ligi Bundesliga takımlarından Mainz 05, Filistin’e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi’nin sözleşmesini fashetti.

El Ghazi, son dönemde yaptığı paylaşımların ardından kulübü tarafından önce kadro dışında bırakılmış daha sonra ise affedilmişti. Oyuncu hafta içerisindeki açıklamalarıyla Filistin'e olan desteğinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin fesh edildiği ve fesih sebebinin ise oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olduğu belirtildi.

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