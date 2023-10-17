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Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Burdur'da 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.10.2023 17:16
  • Giriş: 17.10.2023 17:16
  • Güncelleme: 17.10.2023 17:21
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, depremin 16:57'de gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi. 

İranda 5,6 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem
Malatyada 4.3 büyüklüğünde deprem
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