Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Burdur'da 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 16:57'de gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 17, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Burdur)
Tarih:2023-10-17
Saat:16:57:15 TSİ
Enlem:37.509 N
Boylam:30.068 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9DZxkR6GxM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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