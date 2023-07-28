Burdur'da orman yangını
Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda çıkan yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu.
10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.