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Burdur'da orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Güncel
  • 28.07.2023 16:21
  • Giriş: 28.07.2023 16:21
  • Güncelleme: 28.07.2023 16:42
Kaynak: DHA
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Burdur'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda çıkan yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu.

10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

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