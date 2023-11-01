Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı

Bursa'da bisikletiyle gelen bir kişi, arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuğa biber gazıya saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olmasından dolayı Bordo Mavili kulüpten açıklama yapıldı.

Güncel
  • 01.11.2023 10:07
  • Giriş: 01.11.2023 10:07
  • Güncelleme: 01.11.2023 10:14
Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı
Fotoğraf: İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde arkadaşıyla birlikte sokakta outran 9 yaşındaki çocuğa, bisikletiyle gelen bir kişi biber gazıyla saldırdı.

Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 

İHA'nın haberine göre; olay ilçeye bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

Çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına kaldırıldı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Arnavutköy’de 2 çocuk silahlı saldırıya uğradı
Parkta oturan çifte silahlı saldırı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 