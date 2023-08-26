Bursa’da iş cinayeti: Çatıdan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Bursa merkez Yıldırım ilçesinde tadilat için bir apartmanın çatısına çıkan 22 yaşındaki Alaattin Medet isimli işçi, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa’da bir apartmanın çatısında tadilatla uğraşan işçi yaklaşık yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde tadilat için bir apartmanın çatısına çıkan 22 yaşındaki Alaattin Medet çalıştığı esnada yere düştü.dengesini kaybetti.
Yaklaşık 6 metrede yere düşen Alaattin Medet'i görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.
Burada ameliyata alınan Medet, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.