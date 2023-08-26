Bursa’da iş cinayeti: Çatıdan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde tadilat için bir apartmanın çatısına çıkan 22 yaşındaki Alaattin Medet isimli işçi, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 26.08.2023 12:49 Giriş: 26.08.2023 12:49

Güncelleme: 26.08.2023 13:01 Kaynak: İHA

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