Büyükerşen'den intiharlarla ilgili açıklama: Sevgili evlatlarım, gelin sorunlarınızı birlikte konuşalım

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’de intihar eden iki genç ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gençlere seslendi. Başkan Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Gençlik Merkezi’nin kapılarının tüm gençlere açık olduğunu ifade ederek, “Gelin problemlerinizin çözümü için birlikte mücadele edelim” dedi.

Geçen hafta Anadolu Üniversitesi’nde bir gencin yaşamına son vermesinin ardından dün de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin intihar etmesi sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ailelerinin ve arkadaşlarının acısını yürekten paylaşmasına rağmen ailelerinin mahremiyetine duyduğu saygı nedeniyle bu iki intihar hakkında paylaşım yapmak istemediğini ifade eden Başkan Büyükerşen, tüm gençler için bir mesaj paylaştı.

Büyükerşen'in mesajı şöyle:

"Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu sürecin psikolojik açıdan olumsuz etkilediği gruplardan biri de büyük bir gelecek kaygısı yaşayan gençlerimiz. Şehrimizde kısa sürede 2 üniversite öğrencisi gencimiz ne yazık ki yaşamına son verdi. Ailelerinin ve arkadaşlarının acısını yürekten paylaşmama rağmen ailelerinin mahremiyetine duyduğum saygı nedeniyle bu iki intihar hakkında paylaşım yapmak istemiyordum. Ancak çocuklarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini istediğim için bu mesajı verme kararı aldım.

Sevgili evlatlarım, güzel çocuklarım, gelin sorunlarınızı, problemlerinizi, kaygılarınızı birlikte konuşalım. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz ile Gençlik Merkezlerimizin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Lütfen konuşarak ne çözülür demeyin, mutluluk nasıl paylaştıkça çoğalıyorsa, acılar da paylaştıkça azalır.

Sizler her biriniz bu hayatın içinde olağanüstü güzel renklersiniz ve biz bu renklerin asla solmaması için buradayız. Gelin problemlerinizle birlikte mücadele edelim. Yaşamak her şeye rağmen çok değerli ve çok güzel, bunu aklınızdan hiç çıkarmayın."