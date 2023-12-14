Büyükeşi’nin çözümü yok, hamaseti çok

TFF Başkanı Büyükekşi, Meler’e yapılan saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında sorunun çözümüne ilişkin hiçbir şey söylemedi. Saldırgan Koca’ya sahip çıkan Büyükekşi hamaset dolu söylemleriyle tepki topladı.

Sercan SİNECAN

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve onun yanındaki bir takım yöneticiler tarafından yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi dün bir basın toplantısı düzenledi. Büyükekşi, yeşil sahalarda şiddettin nasıl çözüleceğine dair bir öneride bulunmazken açıklama boyunca skandal ve hamaset dolu ifadeler kullandı.

KOCA’YA SAHİP ÇIKTI

Saldırgan Faruk Koca’ya sahip çıkan TFF Başkanı, “Faruk Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz şu an bu değil. Konu adalete gitmiştir ve adalet gerekeni yapmıştır. Nasıl mahkemelere bir bakan, cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK’ya müdahale edemeyiz. Onlar karar verecektir. Bir düzeltme yapılacaksa da Tahkim Kurulu yapacaktır. Benim bu konuda bir şey bir şey söylemem yanlış olur söylemem yanlış olur” diye konuştu.

Büyükekşi ayrıca daha önce süresiz ertelendiğini açıkladığı liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı. TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

MELER DEVAM EDECEK

Ankaragücü'nün ligdeki durumuyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "TFF’nin kurulları var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır" dedi. Halil Umut Meler'in görevine devam edeceğini düşündüğünü belirten Büyükekşi, "Halil Umut Meler, UEFA'nın da FIFA'nın da çok sevdiği bir hakem. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Şu an hakemliği bırakması gibi bir durum yok" değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan tecrübeli hakem dün hastaneden taburcu edildi. Meler'in son durumunu da açıklayan Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut şu ifadeleri kullandı: "Halil Umut Meler'i ilk haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrolleriini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı meslei kariyer diliyoruz."