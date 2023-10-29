‘Çadırın içinde yemek yiyoruz’

Oğulcan Aydın

İzmir’de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) TOKİ Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler, ağır koşullar altında yurtta yaşamak zorunda bırakılıyor. Yurtta güvenliklerin yetersiz olduğunu, yemeklerin çadırda verildiğini ve hijyenik olmadığı iddia edildi. Yurt içerisinde yaşanan sorunları yönetime şikâyet ettiklerini aktaran öğrenciler, “dişinizi sıkın” cevabıyla karşılaştıklarını aktardı.

Güvenliklerin yetersiz olduğunu söyleyen bir öğrenci, yurdun ıssız bir yerde olduğunu ve tacize uğrayan öğrencilere güvenliğin “Bu saatte gelirsen normal” dediğini aktardı. Güvenlik personelinin yetersiz olduğunu aktaran öğrenci, “Arka kapıda güvenlik yok. Acil bir şey olsa müdahale edecek birisi yok” dedi. Öğrenci, “Bu yurda bizi 3 Ekim tarihinde almaya başladılar ancak yurt inşaat halindeydi. Öğrenciler odalarına yerleşmeye geldiğinde ne sıcak su ne dolap ya da herhangi bir şey yoktu. İnşaat için hâlâ tırlar geliyor. Yurt bloklarında camlar kırık, bu birçok blok için de geçerli. Hırsızlar içeriye rahat bir şekilde girebilir” ifadelerini kullandı.

Öğrenci son olarak şunları aktardı: “Normalde parmak izi sistemi varken yurda girerken kimlik göstermeniz yeterli. Yurtta kim var kim yok bilemiyorlar o yüzden. Kartını kaybeden birisi, sarı kredi kartını gösterip girmiş çünkü güvenlik bakmıyor. Ulaşım da çok sorunlu, neredeyse her okula 2 saat mesafede. Bu durumdan bizi çok yoruyor. Kapı menteşeleri söküldüğü için kapıları kapatamıyoruz. Yemeklerde böcek ve tüy çıkıyor. Yemeklerimizi de yemekhane olmadığı için çadırda yiyoruz. Yemekler zaten yetmiyor. Asansörler de kapatıldı, yaşanan olayın ardından 1 ay sonra düzeltilecek dendi.”