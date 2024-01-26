Çağlar Söyüncü imza için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaştığı Çağlar Söyüncü'nün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün, transfer işlemlerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu, 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in anlaşma sağladığını, Söyüncü'nün bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve resmî imzayı atmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Söyüncü; Krunic ve Bonucci'nin ardından Fenerbahçe'nin devre arasındaki 3'üncü transferi olacak.

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a giden Söyüncü, burada iki sezon forma giydikten sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer olmuştu. Özellikle ilk sezonundaki performasonyla göz dolduran Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Çağlar'ın forma giydiği Leicester City geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 19. sırada bitirerek küme düşmüştü.

Sezon başında ise serbest olarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Söyüncü, Madrid ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Burada istediği kadar forma şansı bulamayan Söyüncü, yalnızca 6 maçta sahaya çıkabildi.