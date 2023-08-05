Çakmak gazı kokladığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, parkta ölü bulundu

Ankara’da çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni parkta bulundu. Mahalle sakinleri ise, parka madde kullanıldığını iddia ederek denetimlerin artırılmasını istedi.

Ankara'da bir parkta cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Osman Can Ç'nin çakmak gazı kokladığı için öldüğü iddia edildi.

Olay, Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Osman Can Ç'ye dün akşamdan beri ulaşılamadı.

Sabah saatlerinde ise, yerde bir çocuğun hareketsiz durduğunu gören park bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Osman Can Ç.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İddialara göre 13 yaşındaki Osman Can Ç., gece çakmak gazı koklamaya başladı. Hayatını kaybeden çocuğun ilk belirlemelere göre çakmak gazından zehirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu netleşeceği belirtildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"MADDE KULLANIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden 47 yaşındaki Kahraman Karakaya, kayıp çocuğun park görevlisi tarafından fark edilip polise bildirmesiyle bulunduğunu söyledi.

Gençlerin parkta sıkça toplandıklarını söyleyen Karakaya, burada uyuşturucu madde kullanıldığını öne sürdü.

Parka bakan sitenin sakinlerinden Fethi Altıntaş da "Akşam olduğunda burası doluyor. Her madde var. Polis de geliyor ama kaçıyorlar sonra tekrar toplanıyorlar" diye konuştu.

Mahalle sakinleri parkta denetimin artırılmasını istedi.