Cami minareleri tıraşlanacak

Diyanet, deprem tehlikesi nedeniyle İstanbul’daki cami minarelerini tıraşlayacak. Diyanet yetkilileri, “25 metrenin üzerindeki birçok minareyi tıraşlayacağız. Uzun minareler depremlerde risk teşkil ediyor” dedi.

İsmail ARI

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde birçok caminin yıkılması ve hasar görmesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul’daki camiler için bir çalışma başlattığı öğrenildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, 3 bin 500’ün üzerinde caminin bulunduğu megakent İstanbul’da cami minarelerinin deprem dayanıklılık testleri yapılıyor. Bazı cami minarelerinin tıraşlanmaya başlandığı iddia edilirken ve daha birçok minarenin daha tıraşlanacağı öğrenildi. BirGün’ün ulaştığı Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, “Şuan depremle ilgili İstanbul’da bir çalışma yürütülüyor. 25 metrenin üzerindeki birçok caminin minaresini kırpıyoruz. Yani minarelerin boylarını kısaltıyoruz. 6 şiddetinin üzerindeki gerçekleşen bir depremde 25 metreden uzun olan minareler risk teşkil ediyor. Mesela Pendik ilçesindeki camilerinin yüzde 90’ının minaresi 25 metrenin üzerinde. Yani zamanında düşünülerek inşa edilmemiş” dedi.

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından birçok camide minareler yıkılmıştı.

Bir başka Diyanet yetkilisi ise “Arkadaşlarımız mesela Bahçelievler ilçesinde iskele kurup minareleri kısaltıyorlar. Bu işlem aşırı yüksek olanlar için yapılıyor. Depremden sonra İstanbul’daki camilerin büyük bir kısmı tarandı. Risk teşkil edenler için çalışmalar yürütülüyor.” diye konuştu.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından da birçok cami yıkılmış veya ağır hasar almıştı. Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Kilis, Malatya, Urfa, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye’de bin 402 cami depremde yıkıldı veya ağır, orta ve hafif hasar gördü. Hasarlı camilerden uzak durulması gerektiği belirtmişti.