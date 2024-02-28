Can Atalay'dan Çorlu Tren Katliamı davası çağrısı

Gezi tutuklusu Can Atalay, 19'uncu duruşması görülecek Çorlu tren katliamı davası için çağrıda bulundu.

Tekirdağ Çorlu'da, 2018’de 7'si çocuk 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşması 29 Şubat'ta görülecek.

Davanın avukatlarından olan ve milletvekili olduğu halde AYM kararına rağmen tutuklu bulunan avukat Can Atalay, "karar duruşması" diyerek kamuoyuna çağrı yaptı.

Yarın, 29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.



Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada… https://t.co/oaNalb3mPa — can atalay (@CanAtalay1) February 28, 2024

Atalay'ın X hesabından yapılan çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

'SADECE BİR DAVA DEĞİL AYNI ZAMANDA VİCDAN MESELESİ'

"Yarın, 29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.

Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz.

Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir.

Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."