Can Atalay'dan Hatay mesajı: Görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim

AYM'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alıkonulduğum bu ortamda Hatay’da yiten canlar için görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim" dedi.

AYM'nin, hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından Hatay ile ilgili paylaşım yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Maraş depremlerinden kurtulan anne ve 3 çocuğunun sığındıkları prefabrik evde çıkan yangında anne, bir çocuğunu alıp çıkmayı başarırken, 4 ve 1 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürerken, ailenin birkaç defa eve elektrik saati takılması için yetkilileri aradığı ancak cevap verilmediği, elektrik saatinin ise yangından sonra takıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atalay, şunları söyledi:

"Pazar günü haberleri gördükten sonra koğuştaki en zor gecelerimden biriydi. Alıkonulduğum bu ortamda Hatay’da yiten canlar için görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala hayatta kalma mücadelesi veren Hataylılar hala canlarıyla sınanıyor. Sözüm olsun İsacan ve Doğa’nın da yitirdiğimiz canların da hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Ailenin ve Hataylıların acısını paylaşıyorum."