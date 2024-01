Can Atalay'ın ailesi: "Çocuğumuz terörist değil yurtsever"

AYM 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ailesi açıklama yaptı. Anne Şükran ve baba Mustafa Atalay, "Çocuğumuz terörist değil yurtsever" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ailesi cezaevinde tutuklu bulunan Atalay hakkında açıklama yaptı. Artı Gerçek'e konuşan anne Şükran ve baba Mustafa Atalay, "Çocuğumuz terörist değil yurtsever" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin iki hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, şunları söyledi:

"Can Atalay’ın terörist olmadığını cumhurbaşkanı da biliyor. Kimse geçmişini unutmasın. Cumhurbaşkanı da bir şiir okuduğu için ceza altı hapis yatmıştı. Şimdi geçmişini unutup ağzına geleni söylüyor. Can Atalay’ın terörist olduğuna kimse inanmaz. Can, adalet savunucusu. 'Terörist' lafını kesinlikle reddediyoruz. O bir yurtsever. İnsanı düşündü hep, parayı değil. Yüksek Seçim Kurulu adaylığını onayladı ve Türkiye'de ilk örnek değil. Milli irade, Hataylıların milli iradesi nerede? Can ezilenlerin, yoksulların, kimsesizlerin, bir kenara itilip adalet arayanların hukukçusuydu. Can karıncayı bile incitmez. Cebinde çakı bile bulundurmaz. Şiddete karşı bir çocuk.

'VİCDANI OLAN HERKES SUÇLU OLMADIĞINI BİLİYOR'

Vicdanlı bütün yurttaşların, buna AK Partililer de dahil, bir suçu olmadığını kabul ettiklerini biliyorum. Can, herkesin bilip tanıdığı ortada bir kişilik. Memleket adına çok üzgünüm. 'Can Atalay’ın annesiyim' deyince insanlar bana ‘Gerçek annesi misin?’ diye soruyorlar. Can Atalay’ı insanlar öyle bir içselleştirmişler ki, evlatlarıymış gibi görüyorlar. Bana 'Sen de evladın gibi mi görüyorsun?' diyorlar. Topluma mal olmuş artık Can. Çıkıp bu çocuğu terörist olarak suçluyorsun, reddediyorum. Bu Can’a bulaşmaz bile."

'TERÖRİST DEĞİL HAK SAVUNUCUSU'

Baba Mustafa Atalay da ise "Can’ın eline önce kitap verdik. İyi bir insan, ahlaklı, yasalara saygılı iyi bir yurttaş olarak yetiştirdik. Can bir terörist değil, iyi bir hak savunucusu, adalet savaşçısı, yurtsever. Biz hiçbir zaman savaştan, silahtan yana olmadık, olmayız da. Biz barıştan, eşitlik ve özgürlükten yana, insanca bir yaşamdan yana tavır aldık. Cezaevinde dimdik duruyorlar, moralleri çok yüksek. Dışarıdaki olayları yakından takip ediyor ve biz birçok olayı Can’dan öğreniyoruz" diye konuştu.