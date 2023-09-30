Can Atalay'ın ailesi, yarın Hatay'da başlayacak 'Özgürlük Yürüyüşü'ne katılacaklarını açıkladı

Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan isimlerden TİP Milletvekili Can Atalay'ın ailesi, yarın TİP'in Hatay'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

Milletvekili seçilmesine ve mazbata almasına rağmen tahliye edilmeyen ve geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay milletvekili Can Atalay'ın ailesi, TİP'in Hatay'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe katılacaklarını açıkladı.

Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılacak.

Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay ve amcası Abdurrahman Atalay Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'ye konuştu. Habere göre, Can Atalay'ın yakınları, topluma, 'demokrasiye, cumhuriyete ve Gezi'ye sahip çıkma' çağrısı yaptı.

"ADALET BAKANI AÇSIN İDDİANAMEYİ OKUSUN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösteren Mustafa Atalay, "Sayın Adalet Bakanı hem kararları okusun hem de iddianameyi okusun. Adalet Bakanı, Gezi’de kaybettiğimiz çocukların da failinin Gezi’den yargılananlar olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Berkin Elvan’ın, Ali İsmail’in, Ahmet Atakan'ın annesine sorsun. Elde görüntüler var. Mahkum olan polisler var. Can Atalay Berkin Elvan’ın ailesinin avukatı, diğer çocuklarımızın duruşmalarına da katıldı. Adalet Bakanı öldürülen bu çocuklarımızdan Gezi tutuklularını sorumlu tutması saçmalıktır" diye konuştu.

"TAM BİR TİYATRO OYNANIYOR"

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın başvurusunu 5 Ekim'de görüşeceğini hatırlatan Atalay, "Tam bir tiyatro oynanıyor. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın durumunu 5 Ekim’de görüşeceğini belirtiyor, hemen palas pandıras Yargıtay hüküm açıklıyor. Bu bariz bir şekilde siyasilerin yargıya müdahalesidir. Bütün yargıçlar, hele de Yargıtay 3. Dairesi’ndeki yargıçlar aynaya bakınca kendileriyle barışıklar mı? Bir müddet sonra çocuklarının, torunlarının yüzlerine nasıl bakacaklar? Bu olaylar konuşulduğu, çocukları bir soru sordukları zaman nasıl cevap verecekler? Gelecekte çocuklar da hayat da bu hakimlerin kararlarını sorgular" dedi.

'NEREDE HAK MAHRUMİYETİ VARSA CAN ORADAYDI'

Oğlu Can Atalay'ın Soma'dan Aladağ'a birçok davada adalet için mücadele ettiğini dile getiren Mustafa Atalay, şunları söyledi:

"Nerede bir hak mahrumiyeti varsa Can Atalay oradaydı. Kent savunması, Soma, Tekirdağ tren kazası, Aladağ’da tarikat yurdunda yangında ölen kızlarımızın savunmasındaydı. Bir kişiyi bulsunlar, ‘Can Atalay bana şöyle bir kötülük yaptı, bilerek, isteyerek beni şöyle mağdur etti, hukukumu çiğnedi’ diyen bir kişi bulsunlar. Gezi özelinde tutukluların ve bazı mahkumların üzerinde de pazarlık konusu yapmasınlar. Biz biliyoruz, 'Bu ten bu vücutta kaldığı sürece o çıkamaz' denilenlerin tersi yapıldı. Ekonomik sorunlar başlayınca Kuran’ı Kerim'den Nas’ı örnek verdi, şimdi Nas gitti. Oradan oraya oradan oraya oynuyorlar."

"ÇAĞRIM MİLYONLARA"

Mustafa Atalay, yarınki yürüyüş öncesi kamuoyuna şu çağrıyı yaptı:

"Hatay’dan Ankara’ya başlattığımız yürüyüşe; ama, fakat demeden bütün yurttaşları, yürüyüş güzergahındaki halkımızı, bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum. Gezi’de milyonlar vardı, çağrım bu milyonlaradır. Demokratik haklarımızı kullanmazsak çember daralıyor, yürüdüğümüz yol çıkmaza gidiyor. Yan yola atmak istiyorlar bizi. Yan yola gitmeyeceğiz, hakkımız olan demokrasi mücadelemizi yapacağız. Kararlıyız, inançlıyız. Şunu söylüyorum, yürürlükte olan kanunları uygulasınlar. Gezi eylemlerine katılan 80 ildeki duyarları vatandaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum; sosyal medya ile demokrasi mücadelesi olmaz. Salonlarda, açık alanlarda, demokratik, anayasal haklarımızı kullanalım."