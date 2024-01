Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler büyüyor: "Yargıtay eliyle siyasal darbe yapıldı"

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından birçok siyasi karara tepki gösterdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulunda AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından okutuldu. Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Karara siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri tepki gösterdi.

AHMET DAVUTOĞLU: "ARTIK BU İKTİDARI TANIMIYORUM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!"

PERİHAN KOCA: "SİYASİ DARBE YAPILDI"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, X hesabından muhalefet milletvekillerinin kararı okutan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a tepki gösterdiği videoyu şu notla paylaştı:

"Halkın iradesi ile seçilen vekilimiz Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü. Bekir Bozdağ tarihe darbeciliğin kararını okutan yüz karası olarak geçti. Yargıtay eliyle bir siyasi darbe yapıldı tarihe kara bir leke olarak geçecek bir siyasi darbe!"

MUHARREM İNCE: "ATALAY CEZAEVİNDE DEĞİL TBMM'DE OLMALIDIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, "Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın Milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır" ifadelerine yer verdi.

KÜRŞAD ZORLU: "MİLLİ İRADE HİÇE SAYILMIŞTIR"

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür.

Öncelikle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olmuşlardır.

Türk yargı sisteminde ikibaşlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir.

Anayasal hakların kullanılmasını temin etmek görev ve sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarın bu anlayışıyla başta Hatay halkı olmak üzere milli irade hiçe sayılmıştır.

Unutanlara hatırlatmak gerekir ki: Türkiye Cumhuriyeti; meşruiyetini Anayasa’dan alan bir hukuk devletidir.

Bu kapsamda İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

NAZLIAKA: "HUKUK DÜŞMANLARI"

Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Demokrasiyi katleden bu zihniyeti tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Hukuk düşmanları..."

HATİMOĞULLARI: "TBMM TARİHİNE KARAR BİR LEKE DAHA BULAŞMIŞTIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hatay halkının vekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi siyasi darbedir! Saray'ın talimatıyla alınan bu kararla TBMM tarihine kara bir leke daha bulaşmıştır. TBMM'de okunan karar yok hükmündedir. Siyasi rehine olarak cezaevinde tutulan Can Atalay halkın vekilidir. Hiçbir siyasi darbe bu gerçeği değiştiremez!"