CHP'den, Can Atalay için Beşiktaş İskelesi'nde eylem çağrısı

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 20.00'de tarihi Beşiktaş İskelesi'nde eylem çağrısı yaptı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı okundu, Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" ifadelerini kullandı.