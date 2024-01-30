Can Atalay kararına İzmir'de tepki: Anayasa ihlal suçu işlenmiştir

TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine bir tepki de İzmir’den geldi. İzmir’de gerçekleştirilen eylemde İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, Anayasa’nın ihlal edildiğini söyledi.

BİRGÜN EGE

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesine İzmir’den tepki geldi.

İzmir Barosu önünde yapılan açıklamada, İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, “Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle Anayasa bu kez yasama organı tarafından ihlal edilmiştir. Bu yapılan Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir şeklindeki Anayasa maddesinin de ihlali niteliğindedir. Anayasa’yı ihlal suçu gerçekleşmiştir. Avukat Şerafettin Can Atalay birçok toplumsal davada Soma ve Ermenek iş cinayetlerinde ölen maden işçilerinin, Aladağ’da tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız çocuklarının avukatlığını üstlenmiş, sorumluların cezalandırılması için mesleğini onurla ifa etmek meslektaşımızdır. Bizler hukukçuyuz, bizler avukatız, hukuk devletinin gereklerinin yaşama geçirilmesi için bıkmadan, usanmadan mücadele eden İzmir Barosu avukatlarıyız. İzmir Barosu ve İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak; yasama organını işlevsiz hale getiren, ülkeyi bir saray rejimiyle yönetmeyi amaçlayan siyasal iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne asla geçit vermeyeceğiz. Yargı darbesine boyun eğmeyeceğiz. Can Atalay halkın vekilidir” dedi.

TMMON İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir de, “Bu ülke tarihinin en acı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu toprakların en haklı, en onurlu direnişi olan Gezi Direnişini manipüle ederek dostlarımızı tutsak ettiler. Dostlarımız siyasi tutsaklardır. Halkın kendi oylarıyla seçilmiş Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi istibdat rejiminin bariz göstergesidir. Bu istibdat rejimi yıkılana kadar, faşizm yenilene kadar bu ülkede hak, hukuk, adalet mücadelesini sürdürmekten bir adım geri düşmeyeceğiz."