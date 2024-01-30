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Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay tepkisi: "Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok. Can Atalay, milletin vekilidir. Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 30.01.2024 19:13
  • Giriş: 30.01.2024 19:13
  • Güncelleme: 30.01.2024 19:18
Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay tepkisi: "Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok"
ANKA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız."

TİP, Can Atalay için sokağa iniyor
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