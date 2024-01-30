Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay tepkisi: "Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok. Can Atalay, milletin vekilidir. Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

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ANKA