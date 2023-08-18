Can Atalay ve Tayfun Kahraman'dan '17 Ağustos' mesajı

Gezi tutuklularından TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile şehir plancısı Tayfun Kahraman, Marmara Depremi’nin 24. yılı sebebiyle Silivri Cezaevi’nden TİP Gölcük İlçe Örgütü’nün düzenlediği “Kamucu Kent Politikaları Nasıl ve Ne Zaman” başlıklı halk forumuna mesaj gönderdi. Atalay, “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a çıkaracağımız ders, doğruları; sermayeyi değil insan canını başa yazdırmak konusunda daha ısrarlı mücadeledir” dedi.

Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümünde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Gölcük İlçe Örgütü tarafından ‘Kamucu Kent Politikaları Nasıl ve Ne zaman?’ başlıklı halk forumu gerçekleştirildi.

TİP Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşma öncesi Gezi tutukluları TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile şehir plancısı Tayfun Kahraman, Kocaeli’ye anma ve dayanışma mesajı yolladı.

Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Silivri Cezaevi’nden mektup gönderen Gezi tutukluları, 6 Şubat depremlerine kadar aradan geçen 24 yıla vurgu yaparak ortak mücadele çağrısında bulundu.

"İNSAN CANINI DEĞİL RANTI BAŞA YAZAN DÜZEN"

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlar; deprem ile ilgili bilinmeyen hiçbir şey yok. Ne yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği biliniyor. 17 Ağustos’tan önceden de biliniyordu. Biliniyordu ve ona rağmen öylesi bir yıkım, onca acı yaşandı. Hakkınca yargılanan olmadı, adalet ne Kocaeli’ye ne Sakarya’ya uğramadı. 17 Ağustos ‘milat’ ilan edildi. Aradan çeyrek asır geçti, onca laf, onca yasa, onca yönetmelik... İnsan canını değil rantı başa yazan bu düzen 2023 Şubat’ında on binlerce cana kıydı. 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a çıkaracağımız ders, doğruları; sermayeyi değil insan canını başa yazdırmak konusunda daha ısrarlı mücadeledir! Selamlar."

"YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Tayfun Kahraman’ın 17 Ağustos mesajı ise şöyle:

"Sevgili dostlar; 17 Ağustos Marmara Depremi üzerinden 24 yıl, 6 Şubat Maraş Depremleri üzerinden 6 ay geçti. Hem Marmara hem de Maraş Depremlerinde yaşadığımız acılarımız çok taze. Her seferinde milat ilan edip aynı acıları yaşamaya devam etmemiz bizlerin ve ülkemizin kaderi değil. Bu acıları yaşamamak üzere yapacağımız çok iş var ve bunda ısrarcı olacağız. Elbette kararlılıkla mücadelemize devam edecek ve deprem güvenli kentlerde dayanıklı konutlarda yaşam hakkını elde edene kadar vazgeçmeyeceğiz. 17 Ağustos yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor ve bir daha bu acıların yaşanmaması dileğiyle sevgilerimi sunuyorum."