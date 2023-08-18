Fatih Altaylı: Bazı kamu kuruluşları ve şirketler deprem yardımlarını bir yıl gecikme ile ödeyecek

Gazeteci Fatih Altaylı, bazı kamu kurumlarının taahhütte bulundukları deprem yardımlarının ödemesinin bir sonra gerçekleştireceğini yazdı. Duruma tepki gösteren Altaylı, "Enflasyonun yüzde 100’ü bulduğu bir ülkede bu söz verilen yardımın reel olarak yarı yarıya azalması demek" ifadesini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için canlı yayında toplanan ve ödemesi yapılmayan kamu ve kamu kontrolündeki şirketlerin deprem yardımlarının bir sene sonra ödeneceğini aktardı.

Canlı yayında yardım açıkladıktan sonra ödeme yapmayanları sert bir dille eleştiren Altaylı, bu isimlerin isimlerinin devlet sırrı gibi saklandığını kaydetti.

Konuyu gündemde tuttukça kendisini arayan şirket yöneticilerinin olduğunu aktaran Altaylı, isimlerinin gizli tutulması şartıyla, şu ifadeleri kullandıklarını aktardı:

“Biz bu yardımları söz verdik ama bu yardımlar için aslında genel kurul kararı gerekiyor. Genel kurul yapıp bu yardım miktarları ile ilgili genel kuruldan izin almadan bu paraları ödeyemeyiz. Ödersek başımız belaya girer. Bu yüzden ödemeler gecikiyor.”

Altaylı kendi internet sitesinde yazdığı yazıda, şunları aktardı:

"Geçen Mart’ta söz verilen yardımlar bu şirketlerin genel kurul zamanları dikkate alındığında ancak önümüzdeki Mart’ta yani 1 yıl gecikme ile ödenebilecek. Enflasyonun yüzde 100’ü bulduğu bir ülkede bu söz verilen yardımın reel olarak yarı yarıya azalması demek. İnşaat maliyetlerinin bir yılda yüzde 98 arttığı göz önüne alınırsa, yapılan yardımlarla 100 bin yerine 50 bin konut yapılabilmesi demek. Böyle bir durumda o yardımlara açıklandığı gün ile ödendiği gün arasındaki KKM getirisi kadar “faiz ödenmesi” gerekmez mi! Aksi takdirde zaten el kesesinden yapılan bu yardımlar, sadakaya dönüşmez mi!"