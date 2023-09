Can güvenliğimiz kalmadı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi Mustafa Yıldız, Ömer Fıstıkçı’nın saldırısında ağır yaralandı. Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı’na “Öldürülüyoruz, dövülüyoruz, önlem alın” diye seslendi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi olan Mustafa Yıldız, daha önce de sağlık emekçilerine yönelik şiddette bulunduğu anlaşılan ve cezasız bırakılan saldırgan tarafından bıçaklandı. Sağlık meslek örgütleri bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve çağırarak "Çözüm bulmuyorsa suçludur. Sağlıkta şiddet için göreve çağırıyoruz" dedi.

KURUMLAR GÜVENLİ DEĞİL

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 40 yaşındaki Ömer Fıstıkçı, husumetlisi olduğu öne sürülen 38 yaşındaki Yıldız'ı çalıştığı hastaneye kadar takip etti. İkili arasında hastane içerisinde kavga çıktı. Bu sırada Ömer Fıstıkçı, üzerindeki bıçakla Mustafa Yıldız'ı karnından ve kafasından bıçakladı. Yıldız yere yığılırken, saldırgan güvenlik personelince etkisiz hale getirildi. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Yıldız’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aynı hastanede kadın bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen Fıstıkçı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HIZLA ADIM ATILMALI

Olaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valiliği, adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulandığı kaydedildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaşananların ardından yaptığı açıklamada “Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz” dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, özetle şunları kaydetti: "Hastanelere, ASM'lere her türlü silah ile girilip can güvenliği tehdidi devam ediyor. Hakaret, küfür zaten çalışma koşullarının fonunda hep var. Öldürülüyoruz, dövülüyoruz. Her gün sağlıkta şiddet olayları hiç ilginizi çekiyor mu? Sağlık Bakanlığı çalışanlarının can güvenliğinden sorumludur. Çözüm bulmuyorsa suçludur. Sağlıkta şiddet için göreve çağırıyoruz. İşiniz sağlık reklamı değil çalışanlarınız için de güvenli, bilimsel, insanca sağlık hizmetidir."

Mustafa Yıldız (Fotoğraf: DHA)

SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULMUYOR

13 Ağustos: Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti.

14 Ağustos: Salihli Devlet Hastanesi'nde acil tıp uzmanı kadın hekim, acile başvuran bir hasta yakını tarafından darp edildi.

14 Ağustos: İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bir tıp merkezinde göz doktoru hasta ve yakını tarafından darbedildi.

20 Ağustos: Antep'in Şahinbey ilçesinde hasta yakınlarınca darp edilen ve ağır yaralanan doktor yoğun bakıma kaldırıldı.

5 Eylül: Silivri Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları görevli bir hemşireye saldırıda bulunarak saçlarını yoldu.