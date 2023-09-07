Sağlıkta şiddet tırmanıyor: Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, hastanede bıçaklandı. Ameliyata alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. TTB ise olayla ilgili yaptığı açıklamada sağlıkta şiddet yasasına ilişkin harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı.

Güncel 07.09.2023 12:34 Giriş: 07.09.2023 12:34

Güncelleme: 07.09.2023 12:43 Kaynak: AA

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