Sağlıkta şiddet tırmanıyor: Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, hastanede bıçaklandı. Ameliyata alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. TTB ise olayla ilgili yaptığı açıklamada sağlıkta şiddet yasasına ilişkin harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı.
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F’nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
TTB: YASA TEKLİFİ ÖNERİMİZİ HATIRLATIYORUZ
Olayın ardından açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, (TTB) sağlıkta şiddete karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yasa teklifini hatırlatarak çağrıda bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir sağlık emekçisi bıçaklı saldırıya uğramıştır. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 7, 2023
Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu…
"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."