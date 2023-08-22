Çanakkale’de yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler alev alev yanıyor

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere Köyü civarlarında orman yangını çıktı. Orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi.

YANGIN EVLERE SIÇRADI

Çanakkale’de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.



Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

Çanakkale Valiliği, “İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir” açıklamasını yaptı.

Çanakkale'deki yangın büyüyor!

Yangın şehir merkezine yaklaşırken, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Görüntü: Gürsel Köksalhttps://t.co/vtSAXXSCrR pic.twitter.com/vIPhmfBzkr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 22, 2023

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle bugün orman yangını çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Valiliği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ YANGIN RÜZGARINDA ETKİSİ İLE BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERMİŞTİR”

“İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

“ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU DA TEDBİR AMAÇLI TRAFİĞE KAPATILMIŞTIR”

Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.”

FAHRETTİN KOCA: 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."