Canan Kaftancıoğlu'ndan 1 Mayıs tepkisi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 1 Mayıs'ın Saraçhane'de kutlanmasına "Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" yorumunu yaptı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1 Mayıs'ın Saraçhane'de kutlanmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "'Vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:

“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP (Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki?"

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim."