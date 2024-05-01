Canan Kaftancıoğlu'ndan 1 Mayıs tepkisi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 1 Mayıs'ın Saraçhane'de kutlanmasına "Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" yorumunu yaptı.
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1 Mayıs'ın Saraçhane'de kutlanmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "'Vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" dedi.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;
Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:
“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından
-Sendikalar kararlı durur CHP (Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız
-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor
-Çıksalar ne olacak ki?"
Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.
Kısmetse seneye diyelim."
1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 1, 2024
Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle
Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:
“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından
-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız… pic.twitter.com/pIXEbV8pgd