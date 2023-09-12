‘ÇEDES’ iptal edilsin!

Haber Merkezi

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken yurt genelinde yapılan açıklamalarla ÇEDES projesininin iptali istendi.

SOL Parti, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesi kapsamında, İzmir’de imam görevlendirilen 842 okul arasında yer alan Narlıdere İlhan Onat İlkokulu önünde yeni eğitim öğretim yılının başladığı günde eylem yaparak, bildiri dağıttı. Emniyet güçlerinin engelleme çabasına rağmen, parti üyeleri bildiri dağıtımını gerçekleştirdi. SOL Parti tarafından dağıtılan bildiride, "Yaşamın her alanındaki yasak ve gerici kuşatmaya karşı laiklik için direnelim. ÇEDES adı altındaki protokollerle okullar tarikatlara ve gericiliğe teslim ediliyor. ÇEDES ve tarikat vakıflarıyla imzalanan tüm protokoller iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanı eliyle başlatılan, HÜDA-PAR ve tüm şeriatçı odakların başlattığı karma eğitim tartışmaya dahi açılamaz" denildi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Alevi kurumları da Sultanahmet’te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, ‘Zorunlu din derslerine hayır, ÇEDES projesi iptal edilsin’ başlıklı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eğitim sistemi her şeyden önce bilimsel ve laik olmalıdır. Eğitimde laiklik, Alevilerin vazgeçemeyeceği bir ilkesel duruştur. Çünkü ancak laik bir eğitim ve yaşam biçimiyle, inançlar, düşünceler, kültürler özgürce kendini ifade edebilir. Bu gerçeklik ile halkımızı asimilasyon politikalarına, eğitimdeki zorunlu din dersi zulmüne, eğitimdeki gerici ve çağdışı uygulamalara karşı Laik-Bilimsel-Demokratik-Eğitim için halkımızı duyarlı olmaya ve mücadeleye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

LAİK EĞİTİM EYLEMİ

Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Yapılan açıklamada, eğitim masraflarına, çocukların yetersiz beslenmesine ve ÇEDES projesiyle okullara imamların girecek olmasına dikkat çekildi. Eğitim Sen’den Demet Önal ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şube Başkanı Fikret Ali Parlas’ın yaptığı açıklamada, “Bu proje laik, bilimsel ve karma eğitimden vazgeçme projesidir. Derhal ÇEDES projesi iptal edilmelidir. ÇEDES ve benzeri uygulamalara karşı, eğitimde yaşanan tüm bu sorunlara karşı 16 Eylül Cumartesi günü ‘Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık’ şiarıyla İzmir Gündoğdu Meydanında yapılacak mitinge; öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm kamuoyunu birlikte tavır almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz” denildi.

ÇEDES LAİKLİĞE AYKIRI

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise siyasi iktidar eliyle eğitimin ve toplumsal yaşamın dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamaların eğitim ve toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkmaya başladığından söz etti. Kurul, "Eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerektiği açıktır" dedi. Kurul, ÇEDES projesinin laik eğitim anlayışına temelden aykırı olduğunu söyledi.