ÇEDES’e kadro yetiştiriyorlar

Din görevlilerinin aldıkları sertifika ile yurtlarda, hastanelerde ve cezaevlerinde manevi rehberlik yapmasına olanak sağlayan uygulamada son durak Karabük Üniversitesi. Üniversite manevi danışmanlık programı açtı.

Berkay SAĞOL

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında imamların okullara atanmasıyla manevi danışmanlar gündemden düşmüyor. Manevi danışmanların eğitimi için üniversitelerde yüksek lisans ve sertifika programları bulunuyor.

Manevi danışmanlık ve rehberlik eğitimi için sertifika programı açan üniversiteler arasına son olarak Karabük Üniversitesi de eklendi. Üniversite tarafından gönderilen yazıda manevi danışmanlık ve rehberlik için sertifika programı için eğitim düzenlendiği belirtildi. Programın amacı ise “Günümüz insanının ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği manevi rehber ihtiyacını karşılamak ve ülkemizde bu alanda hizmet sunacak uzmanların yetişmesine katkı sağlamak, desteklemek” olarak ifade edildi. Sertifika eğitimi üniversite tarafından 990 TL’ye veriliyor.

Özel üniversiteler ve devlet üniversitelerinin aralarında yer aldığı birçok üniversitede tezli ve tezsiz program olmak üzere manevi danışmanlık ve rehberlik adı altında yüksek lisans eğitimi veriliyor. Selçuk Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gibi birçok üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı bulunuyor. Devlet üniversitelerinin yanı sıra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi üniversitelerde de programlar bulunuyor.

Yüksek lisans programları dışında üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde ve özel eğitim kurumlarında da ücret karşılığında manevi rehberlik eğitimi sertifikaları veriliyor. Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika eğitiminin ücreti ise 1250 TL. Eğitimin detayında ise önemli not denilerek sertifika programının iş garantisi vermediği belirtiliyor.

İmzalanan protokoller kapsamında okullarda görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere değerler eğitimi veriyor. Manevi danışmanlar okullar dışında öğrenci yurtlarından çocuk esirgeme kurumlarına, cezaevlerinden hastanelere kadar birçok yerde görevlendiriliyor.