ÇEDES’e karşı, laik eğitim eylemi

ÇEDES projesine tepki göstermek amacıyla Bodrum’da bir araya gelen siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, yarın İzmir’de düzenlenecek olan mitinge katılma çağrısı yaptı.

BİRGÜN EGE

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesine tepkiler büyüyor. Bodrum Belediye Meydanı’nda toplanan SOL Parti, EMEP ve CHP başta olmak üzere, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ‘ÇEDES’ projesine tepki göstererek eylem yaptı. Basın açıklamasını Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay okudu.

Okyay laiklikten, demokrasiden, özgürlüklerden ve eşit yurttaşlıktan yana olan tüm kurumların “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık mitingine” katılması çağrısında bulundu.

Siyasi iktidar eliyle eğitimin ve toplumsal yaşamın, dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamaların eğitimin bütün kademelerinde etkilerini arttırarak sürdürdüğüne vurgu yapan Okyay,” ÇEDES projesiyle okullarda ‘manevi danışman’ ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturuluyor. Ruhban sınıfına açılan bu alanla, finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak olan yeni bir dinci kadrolaşmanın yolu açılmıştır. Oysa eğitimin bütün kademelerinde, eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerektiği açıktır. ÇEDES projesi iktidarın, eğitim sistemini siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefidir” diye konuştu.

ÇEDES ile vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılacağını söyleyen Okyay, “Laiklik ilkesi ve laik eğitim, çoğul bir toplumda farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet ve cinsel kimlikler, hem inananlar hem de inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir. Ancak Türkiye’de ciddi bir mücadele alanı olarak laiklik, siyasal alanda unutturulmaya ve görünmez kılınmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminin dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Okyay, “AKP hükümetinin eğitimden sağlığa, hukuktan toplumsal yaşama kadar izlediği siyasal İslamcı politikalar son derece tehlikeli bir aşamaya gelmiştir. Bizler, emek ve demokrasi güçleri olarak IŞİD ve Taliban zihniyetinin yarattığı tehlikenin farkındayız ve bunun için her alanda mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi ve ekledi “Laiklik konusundaki duyarlılığımızı, laik eğitim ve laik yaşam düşümüzü kamuoyu ile paylaşmak ve siyasal iktidarın ÇEDES projesini iptal etmesi için 16 Temmuz’da İzmir’de bölgesel bir miting yapacağız. İktidarın baskılarına, ayrımcı uygulamalarına maruz kalanları, kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe edenleri, bütün emek ve demokrasi güçlerini, İzmir mitingine katılmaya davet ediyoruz”dedi.