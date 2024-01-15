ÇEDES’e karşı laik eğitim için mücadele büyümeli

Haber Merkezi

İzmir’de Ekmek ve Gül Narlıdere ve Balçova Kadın Dayanışma grubu ile Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma ve Geliştirme Derneği Narlıdere Cem Evi Kadın Meclisi, eğitimin gericileştirilmesine ve ‘ÇEDES projesi’ne karşı Narlıdere Cemevi’nde söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide konuşan Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, ÇEDES projesinin çocukların eğitimi dışında dindar nesil yetiştirilmesi bakımından önemli olduğunu söyledi. Karakaş, “Hükümetin birinci hedefi ailedir, bunu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütmektedir. İkincisi yeni bir insan figürü yaratmaktır ki bunu da MEB üzerinden yürütmektedir, Laiklik ve demokrasi mücadelesi için birbirimizi güçlendirmemiz cesaretlendirmemiz lazım” dedi. Karakaş, dilekçe verilerek çocukların bu projenin dışında tutulabileceğine dikkat çekti.