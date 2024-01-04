'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk fragman

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden ilk fragman yayınlandı. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı canlandırdığı film, 26 Ocak'ta vizyona girecek.

Sanatçı Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşıyan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminden ilk fragman yayınlandı.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı film 26 Ocak'ta vizyona girecek.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde Fikret Kuşkan, baba Mehmet Karaca'yı, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca'yı canlandıracak.

Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular rol alıyor.