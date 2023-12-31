Emrah Karaca'dan İklim Karaca'ya: Kendisinden izin almamızı gerektirecek bir durum yok

Sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anlatan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmine danışmanlık yapan oğlu Emrah Karaca, filmin yapım aşaması hakkında açıklamalarda bulundu. Cem Karaca'nın son eşi İklim Karaca'nın film hakkında talep ettiği ancak mahkeme tarafından reddedilen yürütmeyi durdurma girişimiyle ilgili de konuşan Emrah Karaca, "Kendisinden izin almamızı gerektirecek bir durum yok" dedi.

Sanatçı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, babasının hayatını anlatan ve danışmanlık yaptığı 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' hakkında konuştu. Cem Karaca'nın son eşi İklim Karaca'nın film hakkında talep ettiği ancak mahkeme tarafından reddedilen yürütmeyi durdurma girişimiyle ilgili de konuşan Emrah Karaca, “Kendisi bundan yaklaşık 5-6 sene önce ona miras kalan şarkı haklarının tamamını sattı. Dolayısıyla ondan izin almamızı gerektirecek herhangi bir durum olmadı” dedi.

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Emrah Karaca, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kendisinden izin alınmadığı için bu kararı aldırmaya çalıştı. Ama bizim amacımız bir Cem Karaca filmi çekmek. Mesele ben değilim burada, hiç kendimle ilgili bir şey konuşmuyorum. Sadece Cem Karaca filmiyle ilgili konuşuyorum. Ama insanlar sadece kendilerini konuşuyor. Kendisi bundan yaklaşık 5-6 sene önce ona miras kalan Cem Karaca’nın şarkı haklarının tamamını sattı.

Bir insan neden çok âşık olduğu kişinin ömür boyu sahip olduğu haklarını satar? Asıl soru bu. Dolayısıyla ondan izin almamızı gerektirecek herhangi bir şey olmadı. Ben zaten 4’te 3 miras hakkına sahibim. 4’te 1 hak onundu, sattı. Şu anda ne film ne de şarkılar üzerinde bir hakkı söz konusu. Burada sadece manevi haklarıyla ilgili söz söyleyebilir ama filmde kendisi yok. Manevi hakkına sorun teşkil edecek bir şey de yapmadık dolayısıyla."

"İSMAİL HACIOĞLU İNANILMAZ BİR SEÇİMMİŞ"

Filmin 26 Ocak'ta vizyona gireceğini söyleyen Karaca, filmde Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu'nu da "İsmail Hacıoğlu inanılmaz bir seçimmiş. Oyunculuğu zaten iyi ama yüzde 1500’ünü verdi bu filme. Biyografi filmlerinde bir çığır açmış olabilir. Bu kadarını beklemiyordu kimse" diyerek övdü.