'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmi için mahkeme kararını verdi

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin çekilmemesi için yürütmeyi durdurma talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anlatan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin çekilmemesi için yürütmeyi durdurma talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, Cem Karaca'nın dördüncü eşi İklim Karaca tarafından filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebini reddetti.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor.

Fikret Kuşkan'ın, baba Mehmet Karaca, Yasemin Yalçın'ın ise anne Toto Karaca rolünde yer aldığı film ocak ayında vizyona girecek.