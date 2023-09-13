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Cem Yılmaz, yeni filminin fragmanını paylaştı

Cem Yılmaz, 29 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak 'Do Not Disturb' filminin ilk fragmanını paylaştı.

Kültür Sanat
  • 13.09.2023 11:27
  • Giriş: 13.09.2023 11:27
  • Güncelleme: 13.09.2023 11:34
Kaynak: Haber Merkezi
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Cem Yılmaz, yeni filminin fragmanını paylaştı

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 29 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak 'Do Not Disturb' adlı filminin ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Karakomik Filmler' serisindeki Ayzek karakterine odaklanacak filmde pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılıyor. 

Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde; Ahsen Eroğlu (Suhal), Celal Kadri Kınoğlu (Bahtiyar), Özge Özberk (Saniye), Bülent Şakrak (Davut), Nilperi Şahinkaya (Peri), Mustafa Kırantepe (Cengiz), Zafer Algöz (Salih), Diren Polatoğlu (Çarli), Seda Akman (Dora), Can Yılmaz (Bahri), Selen Şenay (Hacer) rol alıyor.

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