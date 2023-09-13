Cem Yılmaz, yeni filminin fragmanını paylaştı
Cem Yılmaz, 29 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak 'Do Not Disturb' filminin ilk fragmanını paylaştı.
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 29 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak 'Do Not Disturb' adlı filminin ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni Filmim “Do Not Disturb” 29 Eylül de sadece Netflix’de @netflixturkiye pic.twitter.com/4RJXpgjVsk— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) September 13, 2023
'Karakomik Filmler' serisindeki Ayzek karakterine odaklanacak filmde pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılıyor.
Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde; Ahsen Eroğlu (Suhal), Celal Kadri Kınoğlu (Bahtiyar), Özge Özberk (Saniye), Bülent Şakrak (Davut), Nilperi Şahinkaya (Peri), Mustafa Kırantepe (Cengiz), Zafer Algöz (Salih), Diren Polatoğlu (Çarli), Seda Akman (Dora), Can Yılmaz (Bahri), Selen Şenay (Hacer) rol alıyor.