Cemal Canpolat: İktidarın ezberini bozan Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde değişimi sağlayacağız

CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, yarın yapılacak İstanbul kongresi öncesi konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partide değişim istediğini ve şu ana kadar yaptıklarıyla iktidarın 'ezberini bozduğunu' öne süren Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanlığına öneren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, partisinin yarın yapılacak İstanbul kongresi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Canpolat, parti içindeki tartışmalarla ilgili, "Biz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde değişimi sağlayacağız" dedi.

Gazete Duvar'dan Eren Topuz'a konuşan Canpolat, parti örgütünün yalnızca afiş asmayacağını ve canlanarak sokaklara, fabrikalara ineceğini dile getirdi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da değişim istediğini savunan Canpolat, İstanbul kongresindeki sonucun büyük kurultaydakine paralel olmasını beklediğini dile getirdi.

Cemal Canpolat'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Yeni dönemde hem dışlanmış, yalnız kalmış kitleleri, hem de en eğitimli kesimleri partinin çalışma alanlarına çekeceğiz. 'Broşür- afiş- pankart’ işlerine ve sandık güvenliğine sıkıştırılan ve 'Olmasa da olur' bir hale getirilen örgütü yeniden sokağa, mahalleye, fabrikaya, üniversiteye, meydanlara taşıyacağız. Partide kararlara ve mücadeleye katılımı ve temsiliyeti artırmak için sendikacılara, akademisyenlere, aydınlara, meslek odası temsilcilerine, esnafa, sanatçılara, öğrencilere parti içinde 'meclisler' oluşturarak temsillerini sağlayacağız ve partiyi onlarla birlikte yöneteceğiz.

'KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİĞİNDE DEĞİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ'

CHP’deki değişim tartışmasını Genel Başkan değişimine indirgemek, gerçek bir değişim fırsatının ıskalanması demektir. Biz genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde değişimi sağlayacağız. Parti kurulları, kurultay Genel Başkan değişimi isterse tabi ki değişim ve yenilenme Sayın Kılıçdaroğlu’nu da kapsar.

'SONUÇ, KURULTAYLA PARALEL OLUR'

İstanbul Kongresi’nde kim seçilirse seçilsin, CHP İstanbul örgütünün tüm üyelerinin başkanı olacaktır. Büyük kurultaya etkisi ne olur derseniz, delegelerimizin İstanbul’daki tercihi ile büyük kurultaydaki tercihlerinin paralel yönde olacağını söylemek yanlış olmaz.

'İMAMOĞLU'NU ÖNEREN KİŞİ BENDİM'

CHP’de değişim talebinin sadece Ekrem İmamoğlu’nun bir talebi olduğunu söylemek doğru bir tespit değil. Genel Başkanımız da ben de partimizin bütün üyeleri ve seçmenleri de partimizi iktidara taşıyacak bir değişimi talep ediyor. İmamoğlu’nu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde büyükşehir belediye başkanlığı için öneren kişi bendim.

'İKTİDARIN EZBERİNİ BOZAN, KILIÇDAROĞLU'DUR'

Türkiye’de tarihe geçecek bir ittifakı kurgulayan, iktidarın ezberini bozan ve gerçekleştiren genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Muhalefetin Türkiye gündemi yerine kendi gündemine döndüğü bir ortamda ittifakın koşulları ne olur, nasıl ittifakları hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir, bunlar daha sonraki konulardır."